Vida Urbana Laudo aponta falha em instalação de ar-condicionado em incêndio no Museu Nacional Conclusão dos peritos servirá para embasar inquérito da PF para apontar possíveis responsáveis, que poderão responder criminalmente

A Polícia Federal (PF) apresentou na manhã desta quinta-feira, 4, o laudo sobre a investigação do incêndio no Museu Nacional, ocorrido em setembro do ano passado e que consumiu a maior parte do acervo de 12 mil peças da instituição localizada na Quinta da Boa Vista, no Rio. Como antecipado pelo jornal O Estado de S. Paulo no mês passado, a causa mais provável para o...