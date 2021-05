Cidades Lancha naufraga após ventania e assusta turistas no Lago das Brisas, em Buriti Alegre O fenômeno da formação de marolas teria sido provocado devido à passagem da frente fria que atingiu o sul do Estado de Goiás

No Lago das Brisas, em Buriti Alegre, uma forte ventania provocou a formação de marolas e assustou turistas que estavam no local, no último fim de semana. Uma lancha chegou a naufragar, mas ninguém ficou ferido. Segundo informações do portal G1, a prefeitura do município disse nunca ter registrado situação semelhante no lago. O Corpo de Bombeiros precisou ser ac...