"Lançamos luz ao mundo dos dinossauros do Estado", diz geólogo Carlos Roberto Candeiro Professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), coordenador da pesquisa que culminou na descoberta de um fóssil de dinossauro no Sul de Goiás, informa que as atividades do grupo começaram em 2015 na região e explica importância do feito

Por que as pesquisas se concentram no Sul do Estado? Nessa região existem rochas do período dos dinossauros. Só haviam menções na literatura, ninguém nunca tinha encontrado. Nós arduamente temos explorado a região em buscas de animais e plantas do período. Que fragmentos conseguiram recuperar nesses locais? Restos que chamamos de pós-cranianos: placa ...