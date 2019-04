Vida Urbana Lagoa rompe e destrói 30 casas em Teresina Chuva intensa provocou colapso de estrutura abandonada que acumulava água. Acidente deixou dois mortos e vários desabrigados em bairro da zona sul da capital do Piauí

Duas pessoas morreram e cerca de 40 famílias estão desabrigadas após uma forte enxurrada atingir o bairro Parque Rodoviário, na zona sul de Teresina, no Piauí, na noite da última quinta-feira. Uma lagoa que represava água em um clube abandonado do bairro acabou rompendo com as chuvas, e ao menos 30 casas foram arrastadas pela água. As vítimas são uma idosa e uma crianç...