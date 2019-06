Cidades Ladrão raiz: foragido da Justiça é preso roubando potes de Nutella em Goiás Dono do estabelecimento procurou a polícia e contou que a situação se repetia há quase um mês

Um foragido da Justiça foi preso, nesta quinta-feira (6), suspeito de furtar potes de Nutella de um mercado em Uruaçu, na região norte do Estado. O delegado Rafhael Barboza explicou que o dono do estabelecimento procurou a polícia e contou que a situação se repetia há quase um mês. De acordo com o comerciante o prejuízo chega a R$1 mil. “Ele é metódico. Ia sempre entre 1...