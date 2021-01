Cidades Ladrão furta escola em SP e deixa bilhete com pedido de desculpas Foram levados computador, aparelhos de televisão e até uma panela de pressão do colégio da zona norte da capital paulista; ninguém foi preso

Ao menos um ladrão invadiu e furtou a Escola Estadual José Barbosa de Almeida, no Morro Grande (zona norte da capital paulista). O crime foi percebido na manhã desta segunda-feira (4), quando funcionários chegaram ao local e ainda encontraram um bilhete com pedido desculpas, que teria sido escrito pelo autor do furto. Em uma folha de caderno escolar, o susp...