Vida Urbana Ladrão de uma perna só para carro na rua e rouba motorista O assaltante utilizou uma arma para render o condutor no Rio de Janeiro

Câmeras de segurança de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, flagraram um roubo nesta sexta-feira (5) cometido por um homem de uma perna só. As informações foram divulgadas pelo site O Tempo. É possível observar que o assaltante, com a arma em punho, pula em direção ao carro. O condutor até tenta dar a volta quando percebe a movimentação, mas é surpreendido por um comparsa. ...