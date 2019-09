Cidades Ladrão de carros de Goiás André Daher é preso em Uberlândia, segundo advogado DGAP ainda não confirmou prisão. Daher está foragido desde junho. Na ocasião, ele rompeu a tornozeleira eletrônica poucas horas depois de ser transferido para o regime semiaberto

O ladrão de caminhonetes e carros de luxo André Daher Elias foi preso na tarde deste sábado (21/9) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma rodovia em Uberlândia, Minas Gerais, conforme informações do advogado do homem, Gilles Gomes. De acordo com ele, Daher foi preso em uma blitz. O ladrão estava foragido desde junho deste ano. Na ocasião, ele fugiu poucas horas d...