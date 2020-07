Cidades Lacen-GO volta a realizar testes da Covid-19 com capacidade máxima após problemas com aparelho O laboratório poderá realizar cerca de 250 exames RT-PRC para o novo coronavírus diariamente

Após ter que diminuir a capacidade de realização dos testes do tipo RT-PCR para o novo coronavírus devido a um problema em um aparelho, o Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) voltou a operar com sua capacidade máxima nesta terça-feira (14). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), o equipamento foi consertado e cali...