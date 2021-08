Cidades Laboratórios Include abrem 450 vagas para alunos em 5 cidades de Goiás Capacitação gratuita de robótica, programação, eletrônica, sensores e mecânica é para jovens de 12 a 20 anos. As inscrições encerram no dia 28

Os laboratórios de tecnologia Include estão com inscrições abertas para capacitação gratuita de jovens de 12 a 20 anos em Goiás. São 450 vagas abertas para as seis unidades instaladas no Estado: Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Luziânia, Valparaíso de Goiás e Goiânia (duas). As inscrições podem ser realizadas até o próximo sábado (28), pelo site do Instituto Campus Party. As aulas estão prev...