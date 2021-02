Cidades Laboratórios de Goiânia veem dificuldades na aquisição de vacinas Mesmo com liberação de imunizante da Pfizer, estabelecimentos acreditam que alta demanda pode dificultar aquisição. Senado aprova texto que prevê doação de metade de doses ao SUS

As vacinas contra a Covid-19 devem continuar apenas com a administração pública, pelo menos por enquanto. É que apesar da liberação em definitivo da vacina da Pfizer/BioNTech na terça-feira (23) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que abriria caminho para aquisição pelo setor privado, laboratórios veem obstáculos que devem impedir as compras dese...