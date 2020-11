Cidades Laboratório goiano constata mais uma praga em sementes enviadas para todo Brasil De acordo com a análise, foi identificado que uma amostra continha a espécie Myosoton aquaticum, praga inexistente no país e com potencial para ser considerada quarentenária

O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás (LFDA-GO) constatou mais uma praga nas sementes enviadas da Ásia para todo o Brasil. De acordo com a análise, foi identificado que uma amostra continha a espécie Myosoton aquaticum, praga inexistente no país e com potencial para ser considerada quarentenária, com risco de estabelecer danos para as culturas brasileiras. Em outro ...