Vida Urbana Laboratório de supermaconha em Aparecida de Goiânia tinha estrutura sofisticada Crime foi descoberto após proprietária pedir que familiar fizesse vistoria em imóvel alugado. Umidade e temperatura eram controladas eletronicamente

Idealizado por um programador de software com conhecimento de técnicas de agricultura, um laboratório de maconha automatizado foi fechado no último domingo (28), no Residencial Santa Fé, em Aparecida de Goiânia e alertou Polícia Civil para produção da skank (considerada uma supermaconha) em Goiás. O local contava com ventilação própria, sistema de umidificação, timer de temper...