Laboratório de drogas é fechado no Setor Sudoeste, em Goiânia

Um laboratório de drogas que funcionava no Setor Sudoeste, em Goiânia, foi fechado neste sábado (28). De acordo com a Polícia Militar, ele era utilizado para a extração de THC foi descoberto durante uma ação que visava apurar uma denúncia de tráfico de drogas. No local, foi encontrado dinheiro em espécie, materiais para a produção do THC e dez ampolas para o uso ...