Cidades Laboratório de cocaína é fechado e PM apreende drogas em Goiânia Homem com diversas passagens por tráfico de drogas e que usava tornozeleira eletrônica foi preso

Um laboratório de refino de cocaína foi desarticulado pela Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (20), em Goiânia. Um homem com diversas passagens por tráfico de drogas e que usava tornozeleira eletrônica foi preso na operação realizada por policiais do 42º Batalhão da PM. O refino era realizado no Setor Santa Fé 1 e o local foi encontrado após denúnc...