Cidades Laboratório de Anápolis é condenado a indenizar paciente por resultado positivo de leucemia O caso ocorreu em 2016 e ficou provado na apuração que os responsáveis pelo exame erraram. Por falha no serviço, a justiça determinou pagamento de danos morais

A Justiça de Goiás condenou um laboratório de Anápolis, no Centro do Estado, ao pagamento de 10 mil reais em indenização por erro no resultado de um exame de leucemia. Segundo a denúncia, a mãe do paciente informou que o resultado saiu em março de 2016. No entanto, em contraprova, foi identificado que na verdade, houve erro na informação. Na decisão, o juiz Leonys...