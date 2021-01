Cidades Laboratório confirma 21 variantes do coronavírus circulando em SP Instituto Adolfo Lutz identificou três casos da variante de Manaus, chamada de P.1

O Instituto Adolfo Lutz identificou 21 variantes do coronavírus que circulam em São Paulo. Entre elas, a que teve origem em Manaus (AM). No mundo, pelo menos 800 variantes já foram identificadas. Para chegar ao número, o instituto realizou 474 sequenciamentos. O Adolfo Lutz colhe as amostras tanto de forma aleatória quanto de maneira pontual –quando existe algum ...