Cidades ‘Laís começou a chorar quando Laura saiu da UTI’, diz Zacharias sobre separação de gêmeas siamesas Laís, que após a cirurgia apresentou uma instabilidade cardíaca, segue na Unidade de Terapia Intensiva sem previsão de alta

Laura, irmã gêmea de Laís, deixou nesta quinta-feira (4) a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Materno-Infantil Doutor Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia, e o momento causou comoção em todos os profissionais presentes. As meninas, que nasceram unidas pelo abdômen e bacia e compartilhavam a genitália e os intestinos grosso e delgado, passaram por ...