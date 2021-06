Cidades Lázaro teria criado perfil falso nas redes sociais mesmo em fuga Foragido na região do município de Cocalzinho teria utilizado o aparelho celular de uma refém, que vinha sendo monitorado pela polícia. Com nome de Patrik Sousa, usuário foi cadastrado no último dia 18

*Atualizado às 18h30 O foragido da polícia e suspeito de cometer ao menos sete crimes na região do Entorno do Distrito Federal (DF), entre eles uma chacina de uma família em Ceilândia (DF), Lázaro Barbosa, de 32 anos, teria criado, no último dia 18 deste mês um perfil nas redes sociais ao utilizar um celular roubado. O fugitivo utilizou o nome Patrik Sousa no Inst...