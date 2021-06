A região da zona rural do distrito de Girassol, Município de Cocalzinho de Goiás, onde a força-tarefa acredita que Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, esteja escondido tem características complexas que podem favorecer a ele. O vale, conhecido como Clube do Major, é de grande extensão e fica vizinho a um bairro chamado Itamar 2.

O homem é procurado por uma série de crimes atribuídos a ele, entre os quais o mais chocante foi o assassinato de quatro integrantes da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal (DF), na semana passada.

O perímetro é descrito como rico em cursos d’água, grotas, matas e até uma cachoeira. Acredita-se que, por já ter circulado por anos na região, Lázaro conheça bem os detalhes do local e tire proveito disto na fuga. Imagens feitas a distância da parte mais baixa do vale dão a dimensão do quão grande é o espaço. No fim da tarde desta quinta-feira (17), a polícia acreditava que o procurado ainda estivesse por lá.

O vale foi o cenário de um dos fatos mais marcantes desta quinta-feira. O principal deles foi um tiroteio. Moradores da região descreveram que no fim da tarde houve grande quantidade de disparos. Naquele momento havia vários grupos militares no perímetro.

“Houve uma troca de tiros pesada, depois, com reforços, houve mais troca de tiros, mas não houve notícia de que ele (Lázaro) foi capturado”, narrou o morador da região Bruno Lacerda, que estava, diz ele, a cerca de 50 metros do foco dos disparos. O homem apartava o gado no momento do confronto.

Outra moradora descreveu que o confronto ocorreu em uma área de mata do vale. “Os tiros foram no mato, foram muitos tiros”, frisou a mulher, que preferiu não se identificar. Vídeos circularam com áudios dos disparos, nos quais as pessoas comemoravam o fato na esperança de que a caçada tivesse chegado ao fim.

Três helicópteros deram suporte à ação, entre eles um do Corpo de Bombeiros que chegou a fazer um pouso e depois levantou voo. A reportagem não conseguiu apurar se a manobra foi para o resgate de algum ferido.

O setor Itamar 2, vizinho ao vale, foi o ponto onde uma mulher diz ter visto Lázaro às 7h. Ivoneide de Araújo, de 39 anos, levava um animal de estimação para um passeio quando ficou “cara a cara” com o fugitivo.

“Enquanto ele passou normal, eu pensei que poderia não ser ele, mas quando ele olhou pra mim, que eu vi a cicatriz, falei: ‘é ele’.” A mulher narra que neste momento cruzou o olhar com Lázaro e este correu e se embrenhou no mato. “Se não fosse ele, ele ia correr?”

Ivonete afirma que já conhecia o pai de Lázaro, entretanto, mas o fugitivo não. Ela diz ter reconhecido o procurado porque vira a imagem dele na TV várias vezes após a operação da força-tarefa ganhar os noticiários.

Horas depois, policias tiveram acesso a um vídeo do circuito interno de uma residência no Setor Itamar 2. Nas imagens um homem aparece rondando a moradia, se escondendo na cerca e em seguida vai embora. Os investigadores trabalham com a hipótese de se tratar de Lázaro.

Moradores de Cocalzinho de Goiás organizaram uma corrente de orações nesta quinta-feira, nono dia das buscas por Lázaro. Os religiosos reuniram-se em uma passarela que fica em frente à Escola Municipal Alto da Boa Vista, no Distrito de Girassol, onde está a base das polícias. Enquanto faziam as preces, alguns deles estenderam as mãos para a região.

Noturno

À noite, houve intensa movimentação com a saída de viaturas da escola que abriga os batalhões policiais em Girassol. Em um dos momentos, o secretário Rodney Miranda deixou o local a pé em direção à rodovia, enquanto era acompanhado por jornalistas que perguntavam sobre uma atualização do caso. O secretário não respondeu, mudou de direção, entrou em um carro e saiu. Menos de 10 minutos após a correria, ele retornou à unidade de ensino, onde adentrou sem descer da caminhonete onde estava.

Até o fechamento desta matéria, havia a expectativa de que o secretário concedesse uma entrevista coletiva com o objetivo de fazer um balanço das ações e esclarecer detalhes da troca de tiros do fim da tarde, no vale.

O secretário afirmou, quando falou com a imprensa pela manhã, que drones que permitem visualização mesmo à noite têm sido utilizados. “Nós estamos utilizando os drones para tentar, principalmente à noite, visualizar um movimento dele. Se ele estiver em uma grota ou um lugar que não capte (a imagem) não tem equipamento para captar”, explicou.

A estratégia de dividir as atribuições dos batalhões, afirmou o secretário, consistiu na distribuição das tropas por meio de quadrantes. A mensagem do secretário era de que o cerco estava se fechando, com a diminuição do perímetro onde acreditava estar Lázaro.

Populares têm acompanhado o trabalho da força-tarefa, com muitas pessoas vendo o entra e sai das viaturas na escola.