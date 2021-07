Cidades Lázaro Barbosa estuprou mulher após invadir casa em Ceilândia, confirma laudo da Polícia Civil Instituto de Identificação comprovou que material genético encontrado no corpo da vítima é de Lázaro

O Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) comprovou que Lázaro Barbosa foi o autor do estupro de uma mulher no dia 26 de abril, em Ceilândia, no Distrito Federal. Na ocasião, ele invadiu a casa de uma família composta por um casal e filho. Em seguida, além de roubar celulares, ele trancou o homem e o filho em um quarto e levou a mulher p...