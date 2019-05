Vida Urbana Kaiser Murilo, líderdo PCC em Goiás, já está de volta à POG Preso no dia em que conseguiu progressão para semiaberto, detento responde por vários crimes. Justiça determinou retorno para presídio

Liderança da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) dentro da Ala C da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, Kaiser Murilo Lucas, de 33 anos, foi preso poucas horas depois de conseguir progressão para o regime semiaberto com monitoramento por tornozeleira eletrônica. No mesmo dia em que saiu da cadeia e instalou o equipamento, na última quint...