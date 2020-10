Cidades Justiça volta a fechar creches e berçários em Goiânia Liminar que permitia a reabertura de 65 instituições foi suspensa. Desembargador diz defender proteção à saúde, segurança, ordem pública e direito à vida

O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), desembargador Walter Carlos Lemes, suspendeu liminarmente nesta sexta-feira (2) as três decisões que permitiam a reabertura de 65 escolas privadas na capital que atendem alunos de 0 a 5 anos. A nova decisão foi resposta a um pedido do Município de Goiânia. Entre suas argumentações, a Prefeitura defendeu que ho...