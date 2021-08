Cidades Justiça vai definir destino de aluno que feriu colega em escola de Goiânia Polícia afirma que estudantes relataram que ele teria praticado importunação sexual na semana passada. Seduc afirma que aulas retornam nesta terça

O adolescente de 16 anos que feriu uma colega de escola com uma faca de cozinha nesta segunda-feira (23) no Colégio Estadual Polivalente Professor Goiany Prates, na Vila Alpes, em Goiânia, ficará apreendido até que a Justiça defina o destino dele. O rapaz está na sede da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), no Jardim Goiás, em Goiânia. O delegado que apura...