Cidades Justiça vai decidir se Paço deve indeniar consórcio do Macambira Anicuns em Goiânia Empresas responsáveis por obras em três setores questionam recursos que foram retidos. Ação foi iniciada em Corte Arbitral, mas vai ao Tribunal

Um ano e meio após entregar as obras dos três setores licitados do Parque Urbano Ambiental Macambira-Anicuns (Puama), o consórcio responsável pelo serviço questiona o pagamento realizado pelo Paço Municipal. As construtoras que formam o grupo (Elmo Engenharia, Sobrado Construção e GAE) entraram com ação na 2ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia, conforme exige ...