Justiça suspende liminar que proibia vacinação de policiais contra a Covid-19 em Goiás

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) suspendeu na noite desta terça-feira (6) a liminar que proibia a vacinação dos trabalhadores das Forças de Segurança Pública, incluindo as policiais Federal, Rodoviária Federal e Guardas Civis Municipais. De acordo com a decisão derrubada, só poderiam ser vacinados, aqueles profissionais que exercem atividades operacionais e...