Cidades Justiça suspende fiança a suposto líder do PCC na fronteira com o Paraguai Edson Barbosa Salinas, de 32 anos, foi preso por porte ilegal de arma após uma briga de trânsito; ele é apontado como sucessor de 'Minotauro' na facção

A Justiça suspendeu o alvará de soltura de Edson Barbosa Salinas, de 32 anos, apontado como sucessor do traficante Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o "Minotauro", na liderança da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) na fronteira do Brasil com o Paraguai.Salinas foi preso por porte ilegal de arma, após uma briga de trânsito, no último domingo, dia 18, em Pon...