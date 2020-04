O decreto municipal que autorizava o funcionamento de todas as atividades comerciais de Serranópolis, no Sudoeste do Estado, foi suspenso pela Justiça. Na decisão, proferida na última terça-feira (7), o juiz Luciano Henrique de Toledo avaliou que a medida vai contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e também contraria decretos estaduais e a legislação federal.

O magistrado determinou que o município adote, execute e fiscalize as medidas de prevenção e enfrentamento de crise definidas para o combate à Covid-19 pelo Decreto nº 9.633/2020. A administração local também não poderá flexibilizar as restrições até o próximo dia 13.

Ainda de acordo com a decisão, uma multa pessoal de R$ 10 mil por dia poderá ser aplicada ao chefe do Executivo de Serranópolis em caso de descumprimento. Ao município, a multa será no valor de R$ 20 mil, também por dia.