Vida Urbana Justiça revoga prisão de advogado que atua na defesa de facção em Goiás Emerson Thadeu Vita foi alvo da Operação Antídoto, que apura esquemas ligados à venda de sentenças e sumiço de processos em benefício de integrantes do Comando Vermelho

A juíza da 6ª Vara Criminal de Goiânia, Placidina Pires, revogou, nesta terça-feira (9), a prisão temporária do advogado Emerson Thadeu Vita, conhecido por defender criminosos poderosos em Goiás e integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Ele foi preso no âmbito da Operação Antídoto, deflagrada pela Polícia Civil (PC) na última quarta-feira (3). Emerson está proibido de exercer a advocacia, se ausentar da comarca e do País. A soltura foi determinada após o advogado apresentar um a...