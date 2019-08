Cidades Justiça rejeita denúncia contra filho suspeito de matar vereadora em Bom Jesus de Goiás Com a decisão, o processo foi arquivado. Roseli Aparecida de Oliveira Rocha foi morta em dezembro de 2018

A Justiça rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) contra um dos filhos da vereadora Roseli Aparecida de Oliveira Rocha, morta em dezembro de 2018 em Bom Jesus de Goiás na região Sul do Estado, e arquivou o processo contra Daiton Rodrigues de Oliveira. Segundo a denúncia do MP, o filho não aceitava o namoro da mãe e teria ...