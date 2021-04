Cidades Justiça reconhece morte por Covid como acidente de trabalho e garante indenização de R$ 200 mil Segundo o juiz Luciano José de Oliveira, a empresa não conseguiu comprovar que a doença foi contraída em outro local, que não o de trabalho

O Justiça de Minas Gerais reconheceu como acidente de trabalho a morte por Covid-19 de um motorista de caminhão. Com isso, a família da vítima terá direito à indenização por dano moral no valor de R$ 200 mil, além de pagamento de pensão à filha até que ela faça 24 anos. Na decisão, o juiz Luciano José de Oliveira, da Vara do Trabalho de Três Corações (MG), ligada...