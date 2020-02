Cidades Justiça recebe denúncia contra suspeito de matar mulher a facadas em Goiânia Defesa do acusado tem dez dias para responder à acusação por escrito

A 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida recebeu, nesta quarta-feira (19), denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) contra homem acusado de matar a facadas a ex-esposa, a dona de casa Andreia Messias de Aguiar, de 42 anos, no dia 15 de dezembro de 2019, no Jardim Curitiba em Goiânia. À época do crime, a filha da vítima relatou à TV Anhanguera que o ...