Cidades Justiça permite quebra de sigilo para identificação de autor de crime de racismo Polícia Civil já encaminhou decisão para empresa de entregas e aguarda fornecimento de dados

A justiça deferiu o pedido da Polícia Civil de Goiás de quebra telemática do usuário por meio do qual o crime de racismo foi cometido contra um entregador no final do mês passado. Isso significa que, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) terá acesso aos dados do IP responsável pelo pedido e pelos ataques racistas. Esta quebra de sigilo tel...