Cidades Justiça penhora contas do apóstolo Valdemiro Santiago e da Igreja Mundial Embora a cobrança seja por aluguéis não pagos em 2018 e 2019, a igreja disse à Justiça que, por conta da pandemia, foi obrigada a deixar de honrar contratos

A Justiça de São Paulo penhorou R$ 246,6 mil das contas bancárias do apóstolo Valdemiro Santiago e da Igreja Mundial do Poder de Deus. A decisão, da juíza Valéria Longobardi, da 29ª Vara Cível de São Paulo, foi tomada em razão de uma dívida no pagamento do aluguel de um dos seus templos, em São Paulo. Uma das maiores igrejas evangélicas do país, a Mundial f...