Cidades Justiça ouve hoje testemunhas do caso Marielle Franco Morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes ocorreu em março do ano passado

A Justiça do Rio de Janeiro ouve na tarde de hoje (2) testemunhas do processo sobre os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março do ano passado. A audiência de instrução, na 4ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, está marcada para as 14h. Como o processo corre em segredo de Justiça, no entanto, a asse...