Cidades Justiça ordena que DGAP passe a aferir temperatura e oxigênio de presos Ação Civil Pública (ACP), de autoria do MP-GO, foi tomada depois de constatação de que população carcerária necessitava de atendimento à saúde direto e individual

A Justiça de Goiás ordenou que a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) passe a aferir a temperatura e níveis de oxigênio em todo o sistema prisional. A decisão foi do juiz Wilton Müller Salomão, da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que determinou, liminarmente, que além do trabalho de aferição, nos casos em que houver suspeita de infecção pelo novo c...