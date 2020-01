Cidades Justiça obriga famílias a vacinar filhos; pais podem levar multa e até perder guarda da criança Cortes de SP, MG e SC tiveram decisões deste tipo nos últimos seis meses

Em meio à queda da cobertura vacinal e reaparecimento de doenças erradicadas, como o sarampo, casos de famílias que não vacinam os filhos têm chegado à Justiça, que passou a determinar imunização das crianças. Nos últimos seis meses, houve ao menos três episódios no País. Especialistas explicam que a vacinação é um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (...