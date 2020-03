Cidades Justiça nega pedido do Ministério Público e mantém cultos de Silas Malafaia O pastor havia dito pelas redes sociais que só fecharia igrejas com decisão judicial; na decisão, o juiz afirmou que não há decisão do Poder Executivo ou do Legislativo para proibir cultos

O Ministério Público do Rio entrou na quinta-feira, 19, com um pedido que buscava suspender os cultos da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), comandada pelo pastor Silas Malafaia. Nas redes sociais e na própria igreja, ele tem minimizado os riscos da propagação do novo coronavírus e instado os fiéis a comparecerem aos cultos. A Justiça, contudo, negou o...