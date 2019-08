Cidades Justiça nega pedido de prisão domiciliar para João de Deus Na decisão, a juíza Rosângela Rodrigues pontuou que não existem fatos novos e que a saúde do médium não apresentou agravamento

Atualizada às 13h32. A Justiça indeferiu, nesta quinta-feira (8), o pedido da defesa do médium João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus, para que ele migrasse para prisão domiciliar. Na decisão, a juíza Rosângela Rodrigues, da Comarca de Abadiânia, afirma que não há evidências de agravamento do quadro clínico do médium e falta de tratamento na penitenciá...