Cidades Justiça nega pedido de prisão domiciliar para acusado de mandar matar advogado em Aruanã Hans Brasiel da Silva Chaves foi assassinado dentro do próprio escritório em fevereiro deste ano

A Justiça negou o pedido de prisão domiciliar de Adelúcio Lima de Melo, que está preso de forma preventiva, por mandar matar o advogado Hans Brasiel da Silva Chaves, em Aruanã, no Noroeste do Estado. Hans foi assassinado no dia 6 de fevereiro deste ano, dentro do próprio escritório, com quatro tiros. O acusado também é advogado e o crime teria como motivação uma rix...