Cidades Justiça mantém trancamento de investigação contra padre Robson Trabalho do MP-GO havia sido interrompido no dia 6 de outubro. Promotores apontavam suspeita de desvio de recursos da Afipe doados por fieis

A 1ª Câmara Criminal não acatou recurso do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e manteve o trancamento das investigações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do órgão envolvendo suspeitas de desvios de recursos financeiros da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) pelo então presidente da instituição, padre Robson d...