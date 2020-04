As medidas de restrição do acesso a Pirenópolis, cidade turística a 121 quilômetros de Goiânia, impostas pelo decreto do prefeito João Batista Cabral (DEM), conhecido como João do Léo, estão mantidas após uma decisão judicial. O juiz Sebastião José da Silva entendeu que relaxar as regras poderia aumentar o risco de contágio do novo coronavírus, já que até agora as normas têm se mostrado eficazes. O município não possui casos confirmados da Covid-19 e os resultados de registros suspeitos foram apresentados nesta terça-feira (28) pela Secretaria Municipal de Saúde. Os 12 deram negativo.

O magistrado disse, no entanto, que o decreto não disciplinou a questão dos moradores dos povoados e proprietários rurais com residência nestas propriedades. Assim, no documento, ele diz entender que é necessário estender a autorização de entrada na cidade para a população rural do município e para os habitantes dos povoados. O juiz determinou que o acesso só será permitido se a pessoa estiver usando máscara, além de ser necessário comprovar por meio de documento idôneo que reside em imóvel rural ou nos povoados locais.

O juiz determinou que, caso os moradores de propriedades rurais ou povoados apresentem sintomas da doença, seu ingresso será permitido apenas para obtenção de tratamento médico, obedecendo todos os protocolos adotados pela Secretaria de Saúde. As localidades citadas na decisão são: Povoado de Placa; Povoado da Capela; Povoado de Goianópolis (conhecido também por Malhador); Povoado de Bom Jesus; Povoado de Santo Antônio; Povoado de Caxambu; Povoado de Lagolândia; Povoado de Radoilândia; Povoado de Jaranápolis e Serra do Misael. O juiz ressalta que proprietários de imóveis rurais no município, mas que morem em outras cidades, estão excluídos desta autorização.

Para compor sua decisão, o magistrado disse que “é certo que a Constituição Federal garante o direito ir e vir, além do direito de reunião pública. No entanto, diante da atual crise da saúde pública, tais direitos, assim como outros, também estão mitigados em detrimento da tutela de um bem jurídico maior, a vida das pessoas, pois o mais importante no momento é garantir a saúde e a integridade física de todos.” Além disso, ele diz reconhecer que muitas pessoas vão para a cidade, mesmo sendo proprietárias de imóveis, para passar apenas finais de semana, o que aumentaria o risco de pessoas que moram em cidades com contágio avançado, como Goiânia e Brasília.

Para o juiz, o controle nas entradas da cidade se mostra importante porque além de orientar a todos que pelas barreiras, é possível que o município verifique a temperatura e ocorrência de sintomas relacionados a doença. Assim, a Secretaria de Saúde pode ter um diagnóstico e mapeamento da situação local, fazendo com que o mesmo possa antecipar as medidas de combate à doença.

Secretário de Saúde de Pirenópolis, Junio Pereira de Siqueira diz que o município deve intensificar a fiscalização, ainda mais depois da descoberta de uma passagem clandestina que vinha sendo usada por turistas. Agora, também deverá monitorar quem sai da cidade.

Moradores e empresários apoiam medidas

A presidente do Convention Buerau de Pirenópolis, Sônia Naoun diz que as medidas de restrição de acesso são apoiadas pela maior parte dos empresários. Ela diz que a notícia de passagem clandestina para entrada de turistas é vista com preocupação. “Entendemos que agora é a hora de cuidar da nossa cidade para poder voltar a receber bem nossos turistas em breve. Quem se arrisca numa situação dessa (entrar de maneira clandestina) não deve ter boa intenção. Vemos isso com preocupação”, diz.

A Prefeitura informou que existem outros acessos que são utilizados pelos moradores, mas que depois de denúncia, perceberam movimentação superior à considerada normal. Estes acessos foram fechados com entulhos na segunda-feira (27), mas nesta terça-feira (28) já haviam sido removidos. Ainda nesta semana o município deverá fazer acordo com os donos das propriedades para que uma nova medida seja tomada para impedir os acessos indevidos.

Representante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Goiás (ABIH) de Pirenópolis, George Medeiros diz que apesar das dificuldades, existe grande empenho para manutenção do fechamento dos acessos de rodovias e clandestinos. “Claro que existe perda, existe preocupação, mas concordamos com o decreto para termos mais solidez e segurança no retorno. Ser uma cidade livre dessa infecção será importante nessa volta”, destaca.



Moradora de Goiânia, Adriana Pirene de Oliveira tem família em Pirenópolis, como pais, irmãos e diversos tios e primos. Ela também é favorável às restrições. “A cidade não possui estrutura médica suficiente. Foi importante ter tomado essas medidas ainda no início para evitar que o vírus chegue lá.”