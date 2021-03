Cidades Justiça mantém liminar que autoriza funcionamento de restaurantes em shoppings de Goiânia A medida libera o funcionamento desses estabelecimentos somente nas modalidades delivery, take away e drive trhu. O pedido de suspensão foi feito pela prefeitura da capital, depois que o TJ autorizou o retorno das atividades no último domingo

O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a decisão que permitiu o funcionamento de restaurantes localizados em shoppings de Goiânia nas modalidades delivery, take away e drive trhu. O pedido de suspensão foi feito pela prefeitura da capital, depois que uma liminar autorizou o retorno às atividades desses estabelecimentos no último domingo (21). Segundo o documento assina...