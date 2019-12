Cidades Justiça mantém despejo de Hospital Renaissance

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) manteve a decisão pelo despejo do Hospital Renaissance por falta de pagamento de alugueis do imóvel que ocupa na Rua 9, no Setor Marista, em Goiânia. O voto da relatora, a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, foi por negar o apelo feito pela empresa, que está em recuperação judicial, contra a sentença do juiz da 27ª ...