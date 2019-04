Vida Urbana Justiça manda supermercado indenizar mulher que tomou choque ao pegar pimenta-de-cheiro no freezer Cliente sofreu descarga elétrica, foi jogada para trás e bateu a cabeça em uma prateleira no estabelecimento

A Justiça do Ceará manteve a condenação do Supermercado Lagoa a indenizar uma consumidora que sofreu uma descarga elétrica ao pegar uma bandeja de pimenta-de-cheiro no freezer de verduras do estabelecimento. A empresa MWN Comercial de Alimentos terá de pagar à cliente R$ 370,00 pelos gastos médicos e R$ 8 mil por danos morais. De acordo com o processo, o acidente aconte...