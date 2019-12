Cidades Justiça manda shopping indenizar transexual repreendida ao usar banheiro feminino Estudante de 17 anos foi abordada por funcionária da equipe de limpeza do local e depois por um segurança do estabelecimento

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou um shopping na capital paulista a indenizar em R$ 6 mil uma estudante transexual que foi repreendida por utilizar banheiro feminino do estabelecimento. A moça foi abordada por uma funcionária da equipe de limpeza do local e, depois, por um segurança que justificou a ação com reclamações que teria recebido de clientes. ...