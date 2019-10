Cidades Justiça manda prefeitura de Quirinópolis devolver serviços de saneamento à Saneago Concessão havia sido retomada pelo prefeito Gilmar Alves na quinta-feira, sob alegação de que estatal não prestava um bom atendimento no município

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) determinou liminarmente nesta sexta-feira, dia 11, que a prefeitura de Quirinópolis, na Região Sul de Goiás, devolva o serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto para a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago). Na última quinta-feira (10), o prefeito Gilmar Alves (MDB) tomou as instalações da estatal, com...