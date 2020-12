Cidades Justiça manda empresas de transporte coletivo de Goiânia pagarem 13º em até 48 horas

As concessionárias privadas do sistema de transporte coletivo metropolitano de Goiânia (HP Transportes, Rápido Araguaia e Viação Reunidas) e o consórcio das empresas (Redemob) têm 48 horas para comprovar à justiça do trabalho o pagamento da segunda parcela do 13º salário e da cesta natalina. A decisão é válida a partir da citação das empresas, que são rés no processo...