Cidades Justiça libera menina de 12 anos suspeita de matar o pai com facada em Mineiros No depoimento, adolescente disse que não aguentava mais apanhar em casa

A Justiça decidiu pela liberação da menina de 12 anos suspeita de matar o pai com uma facada no peito ao tentar evitar uma surra de cinto. A audiência ocorreu na última sexta-feira (21), na Vara da Infância e da Juventude de Mineiros, na região sudoeste de Goiás. Por ser menor de idade, o caso é conduzido em segredo de Justiça. Segundo as informações repassadas pelo d...