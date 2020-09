Cidades Justiça libera bens da Afipe avaliados em quase R$ 3 milhões Pedido feito pelo atual representante da associação, Pe. André Ricardo de Melo, argumenta que o bloqueio do valor na conta da Afipe compromete o funcionamento e pagamento das despesas de funcionários

Os bens da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), avaliados em RR 2.913.908,73, foram liberados pela Juiza Placidina Pires, titular da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais, na manhã desta quarta-feira (23). A conta estava bloqueada desde o dia 20 de agosto, após um pedido do Ministério Público do Estado de Goi...